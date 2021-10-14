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Avcılar'da polise silahlı saldırı anı kamerada

Otomobil terk edilmiş halde bulunurken, şüphelilerden biri de ekipler tarafından gizlendiği yerde yakalandı

14 Ekim 2021 10:30

İstanbul Avcılar'da denetim noktası oluşturan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, dün akşam saat 20.00 sıralarında 'Dur' ihtarında bulundukları siyah renkli 34 EFB 097 plakalı otomobilin sürücüsü gaza basarak kaçmaya başlarken, araçtan polislere ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 'Yunuslar' olarak bilinen ekipteki bir polis memuru sol bacağından yaralandı.

Polise ateş açarak kaçan saldırganların kullandığı otomobil aynı mahallede bir sokakta terk edilmiş halde bulunurken, şüphelilerden biri de ekipler tarafından gizlendiği yerde yakalandı. Poliste suç kaydı bulunan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ele geçirilen otomobilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri projektör ışıklarının aydınlatıldığı sokakta detaylı inceleme yapıldı. Araçta bulunan tüm eşyalar tek tek indirilirken, şüpheli görülen bazı parçalar torbalara konuldu. Ayrıca otomobildeki kişilerin tespit edilebilmesi için araçta parmak izi çalışması yapıldı. Araç yaklaşık 3 saatlik inceleme ardından çekiciye yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

 

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