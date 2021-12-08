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Atların kesildiği ihbarı üzerine yapılan baskında 40 at bulundu

Atların sahibi Engin H. hakkında soruşturma başlatıldı

08 Aralık 2021 09:42

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, nehir kenarında atların kesildiği ihbarını alan jandarmanın yaptığı baskında farklı illerden getirilen 40 at bulundu. Baskında 5 atın ölmek üzere olduğu görülürken atların sahibi Engin H., hayvanları ticari ve yetiştirme amaçlı getirdiğini iddia etti. Bir araçta yapılan aramada ise kasap aletleri bulundu.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde Sakarya Nehri kenarında 8- 10 kişilik grubun at kestiği yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti.

40 atı farklı illerden TIR ile getirmişler

Bölgeye yapılan baskında, Engin H. (37), jandarma ekiplerine 40 atı farklı illerden TIR ile Arifiye ilçesine getirdiğini, atları ticari ve yetiştirme amaçlı temin ettiğini söyledi. Engin H.'nin yanında akrabalarının da olduğu görülürken, bir araçta yapılan aramada ise bıçak, masat, poşet, el kantarı, ilaç, enjektör ve demir askı gibi kasap aletlerinin bulunduğu tespit edildi.

5 at ölmek üzere bulundu

Ayrıca bölgedeki atlardan 5’inin yerde yattığı ve ölmek üzere olduğu, sağ olanlarının ise bakımsız olduğu görüldü. Konu ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilirken, soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Zabıta timleri ve Arifiye İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince idari işlem başlatıldı.

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