Atiye'nin yeni sezon tarihi belli oldu

Başrolünde Beren Saat'le Mehmet Günsür'ün yer aldığı Atiye, ikinci sezonuyla 10 Eylül’de Netflix'te ekrana gelecek.

Yeni sezon tanıtımı yayınlanan Atiye'ye yeni sezonda Selma Ergeç, Lara Tonka dahil oluyor.

Dizinin yeni sezon konusu şöyle:

Bu güne kadar çıktıkları yolculuklarda kendilerini keşfetmeyi başaran Atiye (Beren Saat) ve Erhan’ı (Mehmet Günsür) şimdi çok daha zor bir serüven bekliyor. Geçmişlerine ait tüm sırlara sahip küçük bir kız çocuğu beklenmedik bir şekilde hayatlarına girer. Bu gizemli kızın rehberliğinde yeni bir maceraya atılan Atiye ve Erhan geçmiş ve geleceğin tüm sırlarını birlikte çözmeye çalışacaklar.