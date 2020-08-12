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Atiye dizisi mahkemelik oldu

12 Ağustos 2020 10:49

Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsur, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in paylaştığı Netflix dizisi Atiye, esinlendiği romanın yazarıyla davalık oldu. Tanıtımlarda adının yer almamasından rahatsız olan yazar, hak ihlalinin devam etmesi halinde dizinin yayının durdurulması için tedbir kararı istedi.

Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyenleri kendisine bağlayan Atiye dizisinin yeni sezon çekimlerine başlandı. Merakla beklenen dizi, uyarlandığı romanın yazarı Şengül Boybaş ile davalık oldu. Tanıtım, afiş ve fragmanda adının yer almadığını ileri süren Boybaş, suç duyurusunda bulundu.

Hak ihlali devam ederse çekimlerin durdurulmasını talep ettiler

Yazar Şengül Boybaş, "Dünyanın Uyanışı" adlı romanından esinlenilerek çekilen dizinin ön jeneriğinde, fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediğini iddia ederek OG Prodüksiyon şirketine dava açtı.

Hürriyeti'in haberine göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın dilekçesinde, "Şengül Boybaş, dizi ekibinin katıldığı hiçbir organizasyona çağrılmamıştır. Verilen demeçlerde de Boybaş'ın ve eserinin adı anılmamıştır. Hak ihlalinin devamı halinde dizinin ikinci ve üçüncü sezonunun yayınının durdurulmasına yönelik tedbir kararı istiyoruz" denildi.

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