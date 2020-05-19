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Atilla Taş'tan 'cezaevinden çıktıktan sonra işler ne durumda?' sorusuna yanıt: Benim için bu dönemde onur, her şeyden önemli

19 Mayıs 2020 08:48

'FETÖ' soruşturmasında kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle cezaevine girdikten sonra beraat ederek tahliye olan sanatçı Atilla Taş, cezaevinden çıktıktan sonra işlerinin ne durumda olduğunu soran gazeteci Enver Aysever'e, "Benim için onur, hele bu dönemde onurlu olmak her şeyden önemli" yanıtını verdi. Taş, daha önce kendisinin rol aldığı bazı projelerin bazı kanallar tarafından yayınlanmadığını hatırlatan Taş, "Sizin bu yalakalıklarınızı tarih yazmıyor mu zannediyorsunuz" dedi. 

Halk TV'de Enver Aysever'in 'Ayrıntılar' programına konuk olan şarkıcı Atilla Taş, cezaevinde yaşadıklarını anlattı. 

Aysever'in cezaevinden çıktıktan sonra işlerinin nasıl gittiğini sorması üzerine Taş, "Şerefli ve namuslu olduğumu her zaman söyledim. Ben parayla pulla işimi kesmişim. Benim için onur, hele bu dönemde onurlu olmak her şeyden önemli. Açlıkmış, sefaletmiş, parasızlıkmış. Yok ya bunlar o kadar nemli değil. Ama bana bir gün torunlarım  'bak bizim de dedemiz böyle delikanlı bir adamdı. Herkes susarken, korkarken, lafını esirgerken tek doğruyu söyledi' desin. Başka hiçbir şey önemli değil" diye konuştu. 

Daha önce Kanal D'de bir dizide 10 dakika rol aldığını söyleyen Taş, sahnesinin kesildiğini belirterek "Şimdi sizin bu yalakalıklarınızı tarih yazmıyor mu zannediyorsunuz. Ne oldu ben küçüldüm mü şimdi. Hayır" dedi. 

Koronavirüs sürecinde yaşanan ekonomik sorunları da hatırlatan Taş, insanların çöplerden ekmek toplayarak yaşamaya çalıştığını ifade ederek, "İnsanlar çok kötü surumdalar. Böyle bir dönemde kalkıp kendi maddi sıkıntılarımla insanları meşgul etmek istemem" dedi. 

 

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