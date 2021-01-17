Athena Gökhan'dan Boğaziçi öğrencilerine destek: 'Ellerinde Pankartlar' şarkısını söyledi

Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasını protesto eden Boğaziçili öğrencilere destek verdi. Katıldığı online konserde Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine selam gönderen Özoğuz, onlar için "Ellerinde Pankartlar" şarkısını söyledi.

"Boğaziçili arkadaşlar sizi seviyoruz"

Gökhan Özoğuz'un solisti olduğu Athena önceki gün, pandemi koşullarında online şekilde yapılan bu yılın ilk müzik festifali Milyonfest'e katıldı. Çevrimiçi konserde Özoğuz, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek verdi. Ruhi Su'nun 'Ellerinde Pankartlar' şarkısını söyleyen Gökhan Özoğuz, şarkının sonunda ''Boğaziçili arkadaşlar sizi seviyoruz'' ifadelerini kullandı.

Konserden bu kısa bölümü yayımlayan Boğaziçi Dayanışması da, "Biz de kendisine en içten dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Emeğimizle, kararlılığımızla, enstrümanlarımızla kazanacağız" paylaşımı yaptı.