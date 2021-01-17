T24 LogoT24 Logo
Boğaziçi

Athena Gökhan'dan Boğaziçi öğrencilerine destek: 'Ellerinde Pankartlar' şarkısını söyledi

"Boğaziçili arkadaşlar sizi seviyoruz"

17 Ocak 2021 10:56

Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasını protesto eden Boğaziçili öğrencilere destek verdi. Katıldığı online konserde Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine selam gönderen Özoğuz, onlar için "Ellerinde Pankartlar" şarkısını söyledi.

"Boğaziçili arkadaşlar sizi seviyoruz"

Gökhan Özoğuz'un solisti olduğu Athena önceki gün, pandemi koşullarında online şekilde yapılan bu yılın ilk müzik festifali Milyonfest'e katıldı. Çevrimiçi konserde Özoğuz, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek verdi. Ruhi Su'nun 'Ellerinde Pankartlar' şarkısını söyleyen Gökhan Özoğuz, şarkının sonunda ''Boğaziçili arkadaşlar sizi seviyoruz'' ifadelerini kullandı.

Konserden bu kısa bölümü yayımlayan Boğaziçi Dayanışması da, "Biz de kendisine en içten dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Emeğimizle, kararlılığımızla, enstrümanlarımızla kazanacağız" paylaşımı yaptı.

 

ETİKETLER

athena gökhanathenagökhanboğaziçidestekkonser

Diğer Videolar

Kadınlar 8 Mart öncesi Kadıköy'de buluştu: Polis, gökkuşağı bayraklarının alana sokulmasına izin vermedi

CHP'li Başarır: Mersin'de Roman çocuklarımızın yüzde 62’si eğitim almıyor

NASA'nın uzay aracı Perseverance, Mars'ta ilk test sürüşünü gerçekleştirdi

Evde ne bulduysa 7. kattan aşağıya attı

CNN Türk muhabirine canlı yayında sözlü taciz

'Cübbeli Ahmet Hoca' "Kripto paralar caiz mi?" sorusunu yanıtladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Galatasaraylıların tepki gösterdiği Cüneyt Çakır'ın 3 yıl önceki VAR açıklaması...

Eski TÜİK Başkanı'ndan ağır suçlama: Enflasyon verilerinde ağırlığı Şok'a, BİM'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yoğun bakımda tedavisi süren Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye'si Selin...

Mesut Özil'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması...

2018’deki kur krizini tahmin eden ekonomist Charles Robertson, Türkiye'yi gelecek...

Demirtaş'tan helikopter kazasında şehit olan askerler için mesaj...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Galatasaraylıların tepki gösterdiği Cüneyt Çakır'ın 3 yıl önceki VAR açıklaması...

Eski TÜİK Başkanı'ndan ağır suçlama: Enflasyon verilerinde ağırlığı Şok'a, BİM'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24