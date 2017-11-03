Atatürk'e hakaret eden Hasan Akar tahliye edildi

İstinaf Mahkemesi, dosyanın yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere bozduğu kararı Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi, Akar'ın da tahliyesine karar verdi. "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından tutuklanan Hasan Akar'ın aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezası İstinaf Mahkemesi'nce bozuldu. Mahkeme, Akar'ın tahliyesine de karar verdi. Mahkeme, bozma kararında sanığın videosunun yayınlanmasına rızasının olmadığından aleniyet unsurunun oluşmadığı, videonun eski tarihli olabileceği nedeniyle de davada düşme kararı verilebileceğini vurguladı. Dosya, Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.