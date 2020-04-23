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Atatürk'ü işaret ederek 'Bu subay bir işbirlikçidir' diyen Fatih Tezcan tepki topladı

23 Nisan 2020 19:28

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve TBMM'nin açılışının 100. yılının kutlandığı bugün Fatih Tezcan'ın Twitter hesabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü işaret ederek yaptığı paylaşım tepki topladı.

Tezcan'ın Atatürk'ü işaret ederek "İşgal edilen bir ülkenin subayı, Düşmana 1 mermi atmak yerine, Devlet ve Meclis varken, Farklı şehirde ‘Paralel Meclis’ kuruyor ve hem Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir deyip hem Millet’e 1 kez bile sormadan işgalcilerin tüm emellerini yapıyorsa, Bu subay bir işbirlikçidir."  sözleri tepkileri de beraberinde getirirken 'Fatih Tezcan' başlığı Twitter gündeminde ilk sıralara oturdu.

Tezcan paylaşımın devamında da "İtiraz eden olursa 3 soru sorun" de ve onları şöyle sıraladı;

"1- Cumhurdan kaçarak Cumhuriyet kurulur mu? 2-Bu işbirlikçilik değilse, işbirlikçilik nedir ve nasıl yapılır? 3- Yüz sene önce zorla ve silahla susturduğunuz Türk Milleti’ni şimdi de küfür ve hakaretlerle bastırmaya çalıştığınızın farkında mısınız?"

Tepki gösterdiler

Kullanıcılar, Fatih Tezcan'ın bu sözlerinin ardından Tezcan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiği akşam yayınladığı videoda 'Ben Süleyman Soylu ile özel hattan görüşüyorum' dediği anları paylaşarak, 'Atatürk'e sistematik şekilde hakaretler eden şahıs, iktidarın çevresinde geziyor' gibi yorumlar yaptı.

Söz konusu video birçok kullanıcı tarafından paylaşılırken Tezcan'ın paylaştığı söylenen ve Fettullah Gülen için yazdığı mesajlarda birçok kişi tarafından paylaşıldı. 

2019'da da Ankara’da yaşayan Güven Ertürk isimli bir kişi, Fatih Tezcan'ın Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik, “İslam düşmanı alkolik” sözleri nedeniyle Tezcan'ı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet etmiş, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Tezcan hakkında soruşturma başlatmıştı.

 

 

 

 

 

 

 

 

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