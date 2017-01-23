Atatürk Havalimanı'nda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi!

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 ilçede yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 16-20 Ocak tarihleri arasında 4 ayrı adrese yapılan uyuşturucu operasyonlarının sonuncusu, 20 Ocak'ta Atatürk Havalimanı'nda yapıldı. Narkotik polisleri Hong Kong'dan gelen E.S. isimli kadını hareketlerinden şüphelenerek gözaltına aldı. Havalimanındaki polis noktasına götürülen E.S.'nin valizinde 2 protein tozu kutusuna gizlenmiş bonzai yapımında kullanılan yaklaşık 6 kilogram kimyasal olduğu tespit edildi. Analize gönderilen kimyasal tozun 1 kilogramından 900 kilogram uyuşturucu yapılabildiği belirlendi. Ele geçirilen 6 kilogram tozdan 5 ton 400 kilogram bonzai yapılabildiği, bunun da piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu belirtildi.