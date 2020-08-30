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"Atatürk Anıtı’na, Atatürk’ün resimleriyle giremedik"

Ankara Sıhhiye Zafer Anıtı’nda düzenleyeceği törene Atatürk’ün resminin olduğu flamalar alınmadı

30 Ağustos 2020 14:29

Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu’nun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde Ankara Sıhhiye Zafer Anıtı’nda düzenleyeceği törene Atatürk’ün resminin olduğu flamalar alınmadı.

Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu, Ankara’daki Atatürk Bulvarı’nın üzerinde bulunan Sıhhiye Zafer Anıtı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde tören düzenlemek istedi. Konfederasyon üyelerinin anıtın olduğu bölgeye Atatürk’ün resminin olduğu flamalarla girmesine polis tarafından izin verilmedi.

Yaşanan olayı ANKA’ya anlatan Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taştan, “Flamanın üzerinden bir yerde konfederasyonun ismi yazıyor diye Atatürk’ün anıtına Atatürk’ün resmini almadılar. 30 Ağustos’u yasaklayanlar demek ki 100 yıl önce bu ülkeyi kuran Mustafa kemal Atatürk ün fotoğrafından bile korkuyorlar” dedi.

Polisin olayda suçunun olmadığını ve kendisine gelen emri uyguladığını kaydeden Taştan, “Sıkıntı talimat verenlerde. Atatürk Anıtı’na Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün resimleriyle giremedik. 30 Ağustos’ta binlerce şehidimizin anıldığı, ülkemizin kurtuluşunda ilk adımın atıldığı gün ülkenin kurucusunun anıtına Atatürk resimleri alınmıyor. Bu normal bir durum değil” diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu30 AğustosZafer Bayramıankaali taştan

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