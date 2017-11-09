Atatürk 79 yıldır yok: Az zamanda çok ve büyük işler yaptık, en büyüğü Türkiye Cumhuriyeti'dir

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 79 yıl önce bugün hayata veda etti. 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) "Yaşasın Cumhuriyet" sesleriyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanlığına oybirliğiyle Mustafa Kemal Paşa seçildi. 1934 yılında "Atatürk" soyadını alan Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik'te doğdu. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Selanik Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi’ne gitti. 1893 yılında Askeri Rüştiye’de okurken matematik öğretmeni tarafından adına “Kemal” ilave edilerek Mustafa Kemal adını aldı. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılınca Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma uyarınca vatan topraklarının işgalinin başlaması üzerine Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması ile Meclis ve Hükümet Başkanlığına seçildi. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından, "Gazilik" unvanı ve Mareşallik rütbesi ile onurlandırıldı. Mustafa Kemal, 29 Ekim 1923’de cumhuriyetin ilan edilmesi ile beraber Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal’e meclis tarafından “Atatürk” soyadı verildi, 10 Kasım 1938’de Dolmabahçe Sarayı’nda hayata veda etti. Ölümünden sonra ulusal ve uluslararası medyada yapılan haberlerde, kendisinden "Asırları aşan adam" olarak bahsedildi.