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Ataşehir'de 6 katlı binada yangın paniği

17 Ocak 2017 15:38

Ataşehir'de 6 katlı bir iş merkezinde elektrik kontağından çıkan yangın paniğe neden oldu. Duman nedeniyle çalışanlar, çatı katına ve pencere çıkarken dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın saat 09.00 sıralarında İçerenköy mahallesi Çetinkaya Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın giriş katında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın nedeniyle binada yoğun duman oluştu. Duman nedeniyle çalışanların bir kısmı kendilerin dışarı atarken bir kısmı çatı katında ve pencerelerde kurtarılmayı bekledi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek binada duman tahliyesi yaptı. Kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişiye ise ambulansta müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında iş merkezinde maddi hasar meydana geldi.

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