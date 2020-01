Atanamayan öğretmen çiftçi oldu, pitahaya yetiştirdi

Meyvelerin dalında tanesini 14 liraya satıyor Adana'da atanamayan Türkçe öğretmeni 28 yaşındaki Çiğdem Karaşahin ve aynı yaştaki kuzeni elektronik teknikeri Harun Karaşahin, katma değeri yüksek olan ve 'ejder meyvesi' olarak da bilinen tropikal 'pitahaya/pitaya' meyvesi serası kurup ilk hasadı yaptı. Girişimci kuzenler, üretici Mehmet Tanrıverdi'nin desteği ile evlerinin yakınındaki 1 dönümlük arsayı 60 bin lira harcayarak sera haline getirerek televizyonda gördükleri pitahaya meyvesini dikti. Zirai ilaç kullanılmadan kendi kendine yetişen ve masraf istemeyen pitahayanın ilk hasadını yapan Çiğdem ve Harun Karaşahin, meyvelerin tanesini 14 liradan dalında sattı. Çalışmaların çok iyi gittiğini belirten Çiğdem Karaşahin yeni sera için hazırlık yaptıklarını söyledi. Karaşahin, "Biz bu işi haberlerde gördük ve amcamın oğlu ile girdik. Bu işe girdiğim için çok mutluyum. İlk etapta 60 bin lira masraf ettik. Ama bu masrafımızı ikinci yılda çıkaracağımızı düşünüyorum. Şimdiden ikinci sera için çalışmalara başladık" dedi. İş bulamadığı için kuzeni ile birlikte üretici olan Harun Karaşahin ise, "Çiftçilikle uzaktan yakından alakamız yok. Bu meyveyi televizyonda haberleri izlerken gördük ve işe giriştik. Şu an şu an her şey çok iyi gidiyor. Dönüme aldığımız meyve sayısı her geçen gün artacak. Bu bitkiyi diktiğimiz için çok mutluyuz. Geleceğe yatırım olarak görüyoruz. Bu yıl aralık ayına kadar 2 bin adet meyve satmayı hedefliyoruz" dedi. Tropikal meyve üreticisi Mehmet Tanrıverdi ise pitahayanın muz üretiminden daha karlı olduğunu söyledi. Ürünü ilk kez Mersin'de kendisinin yetiştirdiğini söyleyen Tanrıverdi şöyle konuştu: "Adana'da 2 girişimci arkadaşımız burada çalışmalara başladılar. Adana tarımına alternatif olacak bir ürün denilebilir. Meyvenin her birini dalında 14 liraya sattılar. İlk kuruluş aşamasında biraz masrafı var ancak onun dışında bir masraf istemiyor. Çok az su veriliyor. Bugün markette kaç liraya satıldığını bilmiyorum. Ancak bugün dalında tanesi 14 liradan satıldı. Yıllar içerisinde bu fiyatın düştüğünü hesap etsek bile tanesi en az 5 liradan satılacağını hesap ediyorum. Bir seradan 10 bin meyve satılsa bile bu 50 bin lira eder. Bu bir muz serasından daha fazla kazandırır. Üreticiler olarak ilk amacımız Avrupa'da görücüye çıkmak. Tayland ve Vietnam üretici durumunda. Ancak onlar bu ürünün pazarına uzaklar. Orada yetişen bir ürün 25-30 günde Avrupa ülkelerine ulaşıyor. Bizim böyle bir sorunumuz yok. Kısa bir süre sonra Avrupa piyasasının bizim olacağını düşünüyorum." Adana'da ilk kez hasadı yapıldı Düzenlenen hasada katılan Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin ise, pitahayanın bölgede buğday, mısır veya sera ürünlerine alternatif haline gelebileceğini söyledi. Tekin, "Bu ürünün yaygınlaşması için elimizden geleni yapacağız. Pazarlamasında bir sıkıntı yaşanmıyor. Yurtiçi ve yurtdışı piyasası açık olan bir ürün. Özellikle bizim bölgemizde yetişmesi için çok uygun bir bitki. Adana'da ilk kez hasadı yapıldı. İlk amacımız, bu ürünün ülke ekonomisine kazandırılması. Bu bitkinin dikildiği seranın yıllar ilerledikçe 30 bin adete kadar meyve verdiği belirtiliyor. Bu müthiş bir gelir demektir." Ejder meyvesi/ Pitahaya Kalorisi düşük bir kaktüs meyvesidir. Az yağışlı tropik bölgelerde, Meksika, güney ve kuzey Amerika kıtası, Vietnem, Kosta Rika gibi sıcak iklimlerin meyvesidir. Amerika kıtasının asıl yerlileri kızılderililer, bu meyveyi ciddi bir besin kaynağı olarak kullanmışlardır. Kıtada bulunan özellikle ekşi türleri, doğa yürüyüşleri yapan kişilerin ferahlamasını sağlamaktadır. Ejder meyvesi olarak da bilinen tatlı pitahayalar ise etli kısımlarındaki kremsi yapısı ile dikkat çekerken damakta kivi, kavun tadına benzer hoş bir esinti bırakmaktadır. Günümüzde doğal yapısı dışında çeşitli kültür türleri ile farklılıklar kazanan pitaya meyvesi özellikle kolesterol düşürücü, tansiyon dengeleyici, antioksidan ve kansere karşı koruyucu yapısı ile tercih edilmektedir.