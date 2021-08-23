Ataması yapılmayan öğretmenler: Mevcut iktidarın son 17 yılda yaptığı en düşük atama sayısı ile karşı karşıyayız

Ataması yapılmayan öğretmenler Ankara'da basın açıklaması yaptı. 2020 KPSS sonucuna göre yapılan 20 bin öğretmen atamasının yetersiz olduğunu belirten öğretmen adayları, "Mevcut iktidarın son 17 yılda yaptığı en düşük atama sayısı ile karşı karşıyayız. Ayrıca 16 Eylül 2021’de geçerliliği sona erecek olan yüksek puanlarımızla, tarihte eşi benzeri görülmemiş mağduriyetimizin, ek 40 bin atama ile çözülmesini istiyoruz" dedi.

Ataması yapılmayan bir grup öğretmen, Ankara Ulus Meydanı’nda buluşarak bir basın açıklaması yaptı.

Bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği eylemde öğretmenler, "Mevcut iktidarın son 17 yılda yaptığı en düşük atama sayısı ile karşı karşıyayız" diyerek yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e “ek atama” çağrısı yaptı. Ataması yapılmayan müzik öğretmenleri, açıklamanın ardından sözlerini yazdıkları şarkıları söyledi.

"Bu çocuklar sınavı kazandı"

Öğretmen adaylarının anneleri de birer konuşma yaparak çocukları gibi kendilerinin de ek atama beklediklerini söyledi. Bir anne, "Sabahlara kadar bekledik. Onlar kadar emek verdik. Gerçekten o kadar zor oldu ki bu süreçler bizim için... Sevinerek eve geldiler, yüksek puan aldılar. Bu çocuklar KPSS'yi kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bu çocuklarımızın sesini duyun" dedi.

Grup adına konuşan müzik öğretmeni Aykan Özer, 2017'de hayata geçen karma alım uygulamasının bu yıl son bulduğuna dikkat çekerek, "2020 KPSS’de yüksek puan alarak branşlarımızda iyi derece alan bizler ise, 2017’de yapılan atamadan daha düşük bir sayı olan 20 bin atama açıklamasıyla mağdur olduk. Bu, sadece karma alım yıllarının değil, son 17 yılın en düşük atama sayısıdır" diye konuştu.

"Yaklaşık 30 bin öğretmen emekli oldu"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ek atama ile ilgili sözlerini hatırlatan Aykan Özer, şöyle konuştu:

"Ekonominin yüzde 7 büyüdüğünü açıklaması ve bunun üzerine yabancı ülkelere yapılan yardım ve kredilere rağmen 40 bin ek atama bekleyen öğretmenler olarak hala bizler için somut bir adım atıldığını göremiyoruz. Bu yüzden ek atama bekleyen öğretmenler olarak önümüzü göremiyoruz Ağustos 2021 itibariyle yapılan başvurular sonucu yaklaşık 30 bin öğretmen emekli oldu. Türkiye genelinde il dışı tercihlerinden kaynaklı kadro açıkları oluştu. Tüm bunlardan hareketle, 500 bin öğretmenin aklında tek bir soru var: Öğretmenler, bu kadar açığın oluştuğu ve onlara en çok ihtiyaç duyulan zamanda atanmayacaksa ne zaman atanacak?"

"Branşında Türkiye birincisinin dahi ataması yapılmamıştır"

432 bin 753 öğretmenin girdiği 2020 KPSS'ye göre öğretmen adaylarının sadece 4,61’inin atandığına vurgu yapan Aykan Özer, şunları söyledi:

"Her sene değişen sıralama kriteri ve kontenjan anlayışı yüzünden geçmiş yıllara göre atanabilecek sıralamaya sahip öğretmenler, bu sene atama sayısının yetersiz olması sebebiyle kontenjan dışı kalmıştır. Bu durum bazı branşlarda yüzde 30, bazı branşlarda yarı yarıya azalma yaratmış ve branşında Türkiye birincisinin dahi ataması yapılmamıştır. Var olan açıklar 69 bin ücretli öğretmenle giderilmektedir. Ücretli öğretmenlik başlı başına vahim bir durumdur. Kendi mesleği dışında markette, tekstilde, inşaatta, tarlada ve birçok farklı meslekte geçimini sağlamak için çalışmak zorunda kalan binlerce 'gerçek' öğretmen görev beklerken; o öğretmenlerin yerine öğretmenlikle alakası olmayan bölümlerden mezun olan kişilerin, ücretli öğretmen adı altında çalıştırılması, olayın vahametini daha da artırmaktadır.”

"Yeni Bakanımızın tüm anlattıklarımızı duymasını istiyoruz."

Aykan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'na, şu sözlerle seslendi:

"Öğretmenler işsiz, öğrenciler öğretmensiz kaldıkça Türkiye geleceksiz kalacaktır. İşte bu yüzden, 2020 KPSS için verilmiş 20 bin atamaya ilaveten 40 bin atama daha verilmesi şarttır. Çünkü öğretmenin yeri okuldur.

Mevcut iktidarın son 17 yılda yaptığı en düşük atama sayısı ile karşı karşıyayız. Ayrıca 16 Eylül 2021’de geçerliliği sona erecek olan yüksek puanlarımızla, tarihte eşi benzeri görülmemiş mağduriyetimizin ek 40 bin atama ile çözülmesini istiyoruz. Yeni Bakanımız Sayın Mahmut Özer’den tüm anlattıklarımızı duymasını istiyoruz."