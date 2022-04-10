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Ata Demirer'in, İlber Ortaylı taklidi kahkahaya boğdu

10 Nisan 2022 08:51

Ünlü komedyen Ata Demirer, futbol yorumcusu Mehmet Demirkol'un YouTube programına konuk oldu. Demirer, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı taklidiyle ise izleyicileri kahkahaya boğdu.

Mehmet Demirkol'un her hafta ünlü isimleri ağırladığı Socrates Dergi'nin YouTube kanalındaki son konuğu ünlü komedyen Ata Demirer oldu. Uzun bir aradan sonra yeni filmi Bursa Bülbülü'nün hazırlıklarına başlayan Demirer, keyifli sohbetini İlber Ortaylı taklidiyle de süsledi. Duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı taklit eden Demirer, hem Demirkol'u hem de izleyenleri güldürdü.

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