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Aslında ne oldu?

Mehmet Tezkan: Bülent Arınç yalan söylüyor

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

26 Haziran 2020 16:22

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın, Global TV'de Jülide Ateş'in kendisine yönelttiği 'FETÖ' ile ilgili sorulara, "Eğer bizi aldatmışlarsa, bizi yanıltmışlarsa bu suç bizim değil" sözleriyle verdiği yanıtı ele aldı. 

"Bülent Arınç yalan söylüyor" diyen Tezkan, "Bülent Arınç'a FETÖ'cülerin Kozmik Oda'ya gidip devletin bütün sırlarını ele geçirmesi de soruldu. Arınç 'Ben masumum' dedi. Bence o anda doğru söylemedi" diye konuştu. 

Tezkan, bu ifadelerini 2009 yılında yaşanan Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla açıkladı. Tezkan şunları söyledi;

"Dönelim 2009 yılının Aralık ayına bir albay yakalandı, polis üzerlerine atladı. Subaylardan birinin elinde kağıt ğarçası varmış Ağzına atıp tam yutarken polis kapıyor, bir bakıyor üzerinde 1424 yazıyor. Bülent Arınç'ın evi. 'Tamam. Bu subaylar Bülent Arınç'a suikast düzenleyecekler' diyorlar. Subaylar da Kozmik Oda'da görevli. İyi eğitimli subaylar ama Bülent Arınç'ın ev adresini kağıda yazmışlar! Tam bir komedi... Üçüncü sınıf Amerikan filmlerinde bile olmayacak bir şey. Kapı kapı dolaşıyorlar 'Bülent Arınç'ı bulsalar suikast yapacaklar' güya. Arınç o zamanlar Marmaris'te. Milleti 'aptal' yerine koymanın tipik bir örneği. O sıralarda çok yazdık. Arınç ne yaptı? Kıs kıs güldü. Televizyonlara çıkarak kendisine yapılan suikasti anlattı. İşin içinde kendisi de vardı. Kimseye 'ben masumum' demesin. Arınç bu olayın üstüne giderek 'bu suikasti bana kim yaptı?' deseydi o FETO'cular oraya gidemezdi. Kendisi güldü, hoşuna gitti. FETO'cular ne yaptı? 'Kozmik Oda'ya girdiler ve devletin bütün sırlarını kaçırdılar."

"Bu işin bir parçası da Bülent Arınç'tı" ifadesini kullanan Tezkan,  "Hiç öyle ekranlara çıkıp 'ben masumum. Bu işte herkes vardı' demesin. Başrolde kendisi vardı" diye konuştu.  

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