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Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti: Biz susmayacağız siz adam olacaksınız

"Utanç yaşamadan yanlış olduğunu anlamıyorsunuz"

05 Ekim 2020 12:49

Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan oyuncu Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabından kendisine müstehcen mesaj gönderen erkek takipçisini ifşa ederek "Utanç yaşamadan yanlış olduğunu anlamıyorsunuz" dedi.

Uzun süredir ekranlarda olmayan başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz, bir erkek takipçisinin Intagram'dan attığı müstehcen mesajı paylaşarak "Defalarca dedim ki sessiz kalmıyor görmemezlikten gelmiyorum, ifşa ediyorum. Biz susmayacağız siz adam olacaksınız" dedi.

"Utanç yaşamadan yanlış olduğunu anlamıyorsunuz"

İfşa olduğunu gördükten sonra yeniden mesaj göndererek "Dikkat çekmek için yazdım" diyen kişi, Gürbüz'ü iyice sinirlendirdi.

Mesajı paylaşan oyuncu "Hep aynı mevzu 'dikkat çekme.' Yapamayacağınız yok gibi dikkat çekmek için sonra ardından ablalar, sen iyi birisinler sana saygı duyuyorumlar. Sosyal medya dikkat çekmek için can sıkacağınız tedirgin edeceğiniz, taciz ya da hakaret edeceğiniz bir mecra değil. Kendinizi var ettiğiniz o hesaplar şikayetle kapatılacak. Eşiniz dostunuz aileniz bu yaptıklarınızı görecek. Utanç yaşamadan yanlış olduğunu anlamıyorsunuz. Haa bu arada zırnık canım sıkılmıyor ama ben susarsam diğer kadınlar da susar diye düşünüp böyle davranıyorum" ifadelerini kullandı.

 
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti

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