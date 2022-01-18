'Askıda Fatura' projesi Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması'nda İmamoğlu' na birincilik getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kriz döneminde geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için uyguladığı "askıda fatura" projesi, 'Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması'nı kazandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, projenin tüm dünyada uygulanabilir hale getirileceğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İmamoğlu, "Değerli hemşehrilerim, size çok güzel çok sevindirici bir haberim var. Askıda fatura projemizle, Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması'nı kazandık. Dünyanın dört bir yanından 631 şehrin katıldığı şehrin katıldığı yarışmada ödüle layık görülen 15 şehir içerisinde yer aldık. Bu ödülü geleneklerimizden gelen dayanışma kültürünü teknoloji ile buluşturan Askıda Fatura ile kazandığımız için çok mutluyuz ve de gururluyuz. Bu ödül sayesinde askıda fatura tüm dünya kentlerine yayılacak. Yani İstanbul'un dayanışması, vicdanı tüm dünyaya örnek olacak. Buradan projemize büyük ilgi gösteren tüm yurttaşlarımıza, hayırseverlere ve İstanbul'u ödüle değer gören çok kıymetli isimlerden oluşan jüri üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Birlikte başardık, birlikte daha nice başarılara imza atacağız."