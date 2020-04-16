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Tezkere isyanı: Sayın Cumhurbaşkanım, katilleri bıraktınız bizi niye bırakmadınız?

16 Nisan 2020 12:18

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında terhisleri ertelenen askerler, yeni infaz yasası ile binlerce hükümlünün cezaevlerinden tahliye edilmesine dikkat çekerek karara tepki gösterdi. Kararı eleştiren bir asker sosyal medyada yayınladığı video ile tepkisini dile getirerek, "Valizlerimizi hazırladık pazartesi yola çıkacaktık. Ben evliyim eşim 8 aylık hamile 1 ay sonra kızım doğacak. Niye böyle yaptınız sayın Cumhurbaşkanımız. Katilleri, tecavüzcüleri saldınız. Bizi niye salmayacaksınız" dedi.

Askerlik görevini tamamlayan ancak salgın tedbirleri kapsamında kışladan çıkışlarına izin verilmeyen askerler, kışlaların içinde bulunduğu şartlara ve cezaevlerinden tahliye edilen hükümlülere dikkat çekerek karara tepki gösterdi. Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında yayınlanan görüntülerde, bir askerin alınan karara "Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi siz bizim celpimizin iptal ettiniz.Valizlerimizi hazırladık pazartesi yola çıkacaktık. Ben evliyim eşim 8 aylık hamile 1 ay sonra kızım doğacak. Niye böyle yaptınız sayın Cumhurbaşkanımız. Katilleri, tecavüzcüleri saldınız. Bizi niye salmayacaksınız. Yurt dışında ünlüler geliyor. Bedelli askerler evlerinden eğitim alacak. Fakir mi çekecek çileyi. Bu insanların hali ne olacak. Buradan yetkililere sesleniyorum ne olur bir çare bulun" diye tepki gösterdiği görüldü.

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