Askeri tatbikatta kullanılan Boston Dynamics’in robotunun tatbikat sırasında şarjı bitti

ABD merkezli yapay zeka ve robotik tasarım şirketi Boston Dynamics'in geliştirdiği Spot isimli robot, Fransa bir askeri tatbikatta kullanıldı. 5 farklı robotun kullanıldığı tatbikatta şirketin en ünlü robotu olan Spot'un şarjı bitti.

Sözcü'nün Business Insider’ı kaynak gösterdiği habere göre Saint-Cyr Harp Akademisi'nin tatbikatına katılan öğrencilerden biri, Spot’un başarısına dikkat çekerek, “Robotun olmadığı senaryoda hayatımı kaybediyordum. Robot ise beni başarılı bir şekilde buldu” dedi.

Spot’un başarısının yanı sıra bir de handikap yaşandığını belirten öğrenci, “Spot’un çatışmanın ortasında şarjı bitti” ifadelerini kullandı.