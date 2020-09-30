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Asker eğlencesinde tozu dumana kattılar, uyaranı ise dövmeye kalkıştılar

30 Eylül 2020 12:34

Koronavirüs'le mücadele için getirilen kısıtlama ve uyarılara rağmen Antalya'nın Düdenbaşı Mahallesi'nde bir grup genç, asker eğlencesi için bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin uyarılarına rağmen, araçlarıyla tozu dumana katan ve gürültü yapan gençler, bir apartman sakininin uyarısıyla çılgına döndü. Öfkeyle apartman sakininin binasına koşan gençlerin o görüntüleri, cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Araya girenlerin sakinleştirdiği gençler, binadan geri çıkarak eğlencelerine devam ettiler. Sosyal medyada da paylaşılan bu görüntüler tepki çekti.

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