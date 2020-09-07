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Aşk 102'nin çekimleri durdurulmuştu; Koronavirüs'e yakalan Alina Boz'dan açıklama

"Tedavi sürecim devam ediyor"

07 Eylül 2020 16:14

Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu olan Aşk 102 dizisinin çekimleri için sette bulunan Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı'nın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Konu hakkında açıklama yapan Boz, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

 

Netlix'te yayınlanan Türk dizisi Aşk 101'nin yeni sezon çekimleri başladı. Yapım ekibinin sık sık yaptırdığı koronavirüs testlerinde 3 başrol oyuncusunun test sonucu pozitif çıktı. Sonucu pozitif çıktıktan sonra karantinaya alınan Alina Boz ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Tedavi sürecim devam ediyor"

Dizide başrol oynayan İpek Filiz Yazıcı, Kubilay Aka ve Alina Boz'un test sonucu pozitif çıktı. Instagram hesabının hikaye kısmından açıklama yapan genç oyuncu "Sette yapılan rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. Tedavi sürecim evde devam ediyor. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kubilay Aka ise "Sıkıntı yok. Bu Covid kime bulaştığını bilmiyor" ifadelerini kullandı.

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Alina BozKubilay Akaİpek Filiz Yazıcıaşk 101aşk 102

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