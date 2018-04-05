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Asiye Teyze'yi götürmek isteyen zabıtaya halk müdahale etti

05 Nisan 2018 14:04

Trabzon'da, bahçesinde yetiştirdiği maydanozları ve kendi ürettiği tereyağını caddede satmaya çalışan 66 yaşındaki Asiye Y.'ye zabıta ekipleri müdahale etti. Çevrede toplananlar, kadını götürmek isteyen zabıtaya karşı çıktı. Tepkiler üzerine Asiye Y.'yi bırakan ekipler olay yerinden ayrıldı. Trabzon Kahramanmaraş Caddesi´nde, bahçesinde yetiştirdiği maydanozları ve ürettiği tereyağını satmaya çalışan Asiye Y., yanına gelen zabıta ekipleri tarafından 'zorla satış yaptığı ve fazla para istediği' iddiasıyla ekip minibüsüne konularak götürülmek istendi. Vatandaşlar, zabıta ekiplerine tepki gösterdi, kadının götürülmesine karşı çıktı. Asiye Y.'yi tanıdıklarını ve seyyar satıcı olmadığını anlatan vatandaşlar kadının kendi ürettiklerini satmaya çalıştığını belirtti. Zabıta ekipleri, tepkiler üzerine Asiye Y.'yi bırakarak olay yerinden ayrıldı.

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