Aşırı yüke dayanamayan at yere yığıldı; sahibi kuyruğundan sürükledi

Edirne’de taşıdığı aşırı yüke dayanamayan at yere yığıldı. Sahibi ile çevredekiler ise, atı ayağa kalkması için başına su döküp kuyruğundan tutup sürükledi. Ata yapılanın ‘vandallık’ olduğunu söyleyen Edirne Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı “Eminim ki, bugün o at, tekrar çalıştırılıyor” dedi.

Edirne'de çok sayıda hayvana işkence yapıldığını iddia eden Islattı, "Çöpten yemek yiyen ya da yere düşmüş at haberleri gibi şehrimizde son 1 yıl için de buna benzer çok sayıda haber gördük. Nereye kadar sürecek? İşkence ne zaman bitecek? Bunu merak ediyoruz. Sıkıntı çok büyük gibi görülüyor; alınacak çok kolay çözümlerle her taraf memnun edilebilir, hayvanların yaşam hakkı korunabilir. Ben bütün yetkililerden rica ediyorum, artık buna çare bulalım. Biz trafikte hayatı tehlikede olan, beslenemediği için çöpte yemek arayan at görmek istemiyoruz. Haddinden fazla yük taşıdığı için düşüp bayılan, hatta ölen atları görmek istemiyoruz. Herkes elini, vicdanına koysun ve bu konuda bir çalışma gerçekleştirilsin" diye konuştu.