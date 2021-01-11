Aşı olan Alişan'dan 'Sağlıkçılar varken neden sen oldun' tepkilerine yanıt

Manken ve sunucu Çağla Şıkel 'in ardından şarkıcı Alişan da Koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Ancak Alişan'ın aşı olduğunu gören bazı sosyal medya kullanıcıları "Sağlıkçılar varken Alişan niye aşı oluyor?" şeklinde yorumlar yaptı. Eleştirilerin ardından açıklama yapan Alişan, "Bir amacım vardı ona da ulaştım. Ayrıca aşı ilk sağlık çalışanlarına olacak" dedi.

Şarkıcı Demet Akalın ile sabah programı sunan şarkıcı Alişan, Türkiye'ye yeni gelen Koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında hastaneye giderek FAZ 3 aşısının ilk dozunu yaptırdı. Alişan'ın yaptırdığı aşı için konuşan Alişan'ın doktoru gönüllü olduğu için aşının içerisinde plasebo da olabileceği söyledi.

Tepkilere cevap verdi

Aşı yaptırdığı için Twitter'da tepki çeken Alişan için "Sağlıkçılar dururken neden Alişan aşı oluyor" tepkileri geldi. Gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından paylaşım yapan Alişan, "Aşılama henüz başlamadı. Ben on binlerce TC vatandaşı gibi gönüllü olarak FAZ 3 çalışmasına katıldım. Bir amacım daha vardı. Aşı karşıtlarına aşı olmanın bu illetin tek kurtuluş olduğunu anlatmaktı. Çok şükür amacıma ulaşmışım. Ayrıca aşı ilk sağlık çalışanlarına olacak" dedi.