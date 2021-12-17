Asgari ücretli vatandaş yeni zammı yorumladı: İnsanlar rahatlayacak ama 1-2 ay sonra yine yok olacak

Denizli’de, asgari ücretli bir kadın, yeni asgari ücret için; “İnsanlar biraz rahatlayacak ama 1-2 ay sonra yine yok olacak. Zamlar aşırı arttı” dedi. Bir başka vatandaş ise “Hayırlı olsun ama beklentilerin altında. Piyasa oturmuş değil. Ama marketlerde gıda stokçularına engel olunmadığı sürece zor. Artışlara dur demek gerekiyor” diye konuştu.

İki üniversite mezunu olduğunu, buna karşın işsiz olduğunu belirten bir vatandaş, zammın bir iki ay içinde enflasyonu altında kalabileceğini belirterek, şunları söyledi:

“Asgari ücret şimdilik fena değil ama birkaç ay sonra enflasyon oranlarının altında kalacaktır. Şimdi iyi görünen bu tablo eğer bu ‘Türkiye modeli’ diye uygulanan sistem verimli bir şekilde uygulanır ve sonuç alınırsa devamı gelecek bir süreci beraberinde getirecektir olumlu manada.

Fakat olumsuz bir süreci de görmek olası. Dolayısıyla yeni ekonomik modelin sonuçları itibariyle olumsuz bir tablo ile karşılaşırsak inanın hiç yeteceğini zannetmiyorum. Bunun altını Sayın Cumhurbaşkanı da çizmiş durumda. Dedi ki ‘gelecek yıl sonuna kadar herhangi bir zam yapılmayacağının’ altını çizerek konuştu. Aslında durumun onlar da farkında.

Umarım işçi kesimi bu enflasyonun altında ezilmez. Zira bizler aynı şeyleri yaşıyoruz. Şu anda evet bizi tatmin edilecek bir zam oranı… Fakat emekli maaşları bunun altında kalıyor. Benim ailem emekli. Şu an onların aldığı ücret bunun altında kalıyor. Bu ilginç bir paradoks. Umarım çözerler. Umarım iyi bir süreç yaşarız. Ama sanmıyorum.

Yani ben iki üniversitesi mezunuyum. 2 yüksek lisans mezunuyum ve şu an işsizim. Yani daha ne diyebilirim ki. Pasaportum da var ülkemi ve devletimi sevdiğim için katlanmaya çalışıyorum. Gitmemeye gayret gösteriyorum. Liyakat kalmadığı için yani sadakatin liyakati geçtiği bir ortamda bulunduğumuz için maalesef ektiğimizi biçemiyoruz. Ne yazık ki bu durum böyle. Umarım düzelir. Israrla bekliyoruz bir şeyler olsun diye çabalıyoruz ama zor çok zor. Dayanmaya çalışıyoruz."

Asgari ücret ile çalışan bir kadın ise, “Asgari ücretle çalışanlar adına ben çok mutlu oldum. Aile geçindiriyorlar sonuçta, mutluyum. Yüzde 50 zam yapıldı asgari ücrete şu an da iyi bence daha iyi. Tabii ki yetmeyecek ama iyi” dedi.

Asgari ücretle çalışan bir başka kadın vatandaş, “Yani insanlar biraz rahatlayacak ama 1-2 ay sonra yine yok olacak. Zamlar aşırı arttı. Bilemiyorum artık” diye konuştu.

Bir başka vatandaş “Enflasyon yükselmedikten sonra iyi, bir müddet. Ondan sonra Allah kerim” ifadesini kullandı.

"Şu an piyasa oturmuş değil"

Asgari ücretin beklentilerin altında olduğunu söyleyen bir vatandaş “Asgari ücret şimdiden hayırlı olsun ama beklentilerin altında. Şu anda piyasa oturmuş değil. Vatandaş nasıl düşünüyor bilmiyoruz. Marketlerde gıda stokçularına engel olunmadığı sürece zor. Şu an da zor yani daha hala artışlar var. O artışlara dur demek gerekiyor” değerlendirmesini yaptı. (ANKA)