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Asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı: "Çalınır diye korktum"

"Yasak olduğu hiçbir yerde yazılmamıştı"

30 Nisan 2021 16:18

İsrail’de arkadaşını ziyaret etmek isteyen kişi, atını asansöre bindirmeye çalıştığı sırada gözaltına alındı. Atın sahibi "Atı dışarıda bırakamazdım. Çok pahalı bir at. Çalınır diye korktum" dedi. 

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sıra dışı bir olay yaşandı. Arkadaşını ziyaret etmek isteyen bir kişi atını asansöre bindirmeye çalıştı.

Olay anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin atı asansöre bindirmeye çalıştığı görülüyor. Yerel medyanın haberine göre, apartman sakinlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyesinin ardından durumun polise bildirildiği aktarıldı. Polisin iki kişiyi göz altına aldığı ifade edildi. 

"Yasak olduğu hiçbir yerde yazılmamıştı"

Atın sahibinin polise verdiği ifadesinde, “Bir arkadaşımı ziyarete geldim. Binaya at getirmenin sorun olacağını düşünmedim. At getirmenin yasak olduğu hiçbir yerde yazılmamıştı. Atı dışarıda bırakamazdım, pahalı bir at. Dışarıda bıraksaydım çalınabilirdi diye korktum” dedi. 

Tel Aviv Belediyesi veteriner hekimleri atın sağlık durumunu incelediği belirtildi.

Kaynak: DHA

 
atasansörisrail

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