Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı

12 Şubat 2020 14:40
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir apartmanın asansöründe 1 saat boyunca mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yahşihan ilçesinde 5 katlı apartmanda ikamet eden Zeliha Karakaya (70) asansöre bindiği esnada asansörün arıza yapması nedeniyle 3. katta mahsur kaldı.
Asansörde kalan Karakaya, durumu 112 acil servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 15 dakikalık çalışmayla asansörün kapısını açmayı başardı. Dışarı çıkartılan 70 yaşındaki yaşlı kadın 112 acil servis ekiplerince hastaneye götürüldü.
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