Artvin'de sel felaketi böyle geldi

ARTVİN’in Hopa İlçesi’nde 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin yaralarının sarılmasına çalışılıyor. Yukarı Kuledibi Mahallesi’nde bir kişinin hayatını kaybettiği 4 katlı ev ve çevresinde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, Yoldere Köyü’nde de toprak altında kalan evde hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi, gözyaşları sel oldu. Cenazeler Türk bayrağına sarılarak uğurlanıyor. Bu arada kaybolan 3 kişi de aranıyor. Kameralara yansıyan görüntüler ise felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.