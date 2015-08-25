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Artvin'de sel felaketi böyle geldi

25 Ağustos 2015 17:01

ARTVİN’in Hopa İlçesi’nde 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin yaralarının sarılmasına çalışılıyor. Yukarı Kuledibi Mahallesi’nde bir kişinin hayatını kaybettiği 4 katlı ev ve çevresinde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, Yoldere Köyü’nde de toprak altında kalan evde hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi, gözyaşları sel oldu. Cenazeler Türk bayrağına sarılarak uğurlanıyor. Bu arada kaybolan 3 kişi de aranıyor. Kameralara yansıyan görüntüler ise felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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