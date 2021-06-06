T24 LogoT24 Logo
Haberler

Artvin'de bir yayaya 2 saniye içinde iki farklı araç çarptı

İlginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı

06 Haziran 2021 11:49

Artvin’de yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, 2 saniye içinde iki farklı araç çarptı. İlginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Artvin merkez Miralay Şükrübey caddesinde bir yaya yolun karşısına geçmek için aniden yola atladı.

Yayaya önce sol tarafından gelen araç çarptı, daha sonra çarpmanın etkisiyle savrulan yayaya bu kez diğer yönden gelen aracın çarptı.

Sekerek yolun kenarına gecen yayaya, 2 saniye içinde iki aracın çarpığı görüntüler MOBESE kamerasına yansıdı.

 
artvinyayaaraççarptı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Temmuz 2021

Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü: 17 metrede müsilaj

Atatürk Orman Çiftliği'nde yangın

Alanya'da barlar sokağında maske zorunluluğu

Canlı yayında tansiyon yükseldi, Berhan Şimşek ile Tacettin Kutay birbirine girdi

İstanbul Havalimanı’nda bayram dönüşü hareketliliği

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24