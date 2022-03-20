Niğde Ulukışla’da kasap Kamil Doğan, “Artık vatandaş 50 gram, 100 gram kıyma, et istiyor. İlikli kemiklerden istiyorlar çorba yapabilmek için. Protein ihtiyacını karşılayabilmek için Kemik sormaya başladılar” dedi.

Niğde’de CHP Ulukışla İlçe Başkanı Hüseyin Toker, ilçe esnafını ziyaret etti. Kasap Kamil Doğan, Toker’e şunları söyledi:

“Maalesef kilo ile alan vatandaşlarımız gram ile almaya çalışıyorlar. ‘En ucuz hangisi, et mi kıyma mı?’ Kemik sormaya başladı vatandaş. Biz de maliyetlerden dolayı çok mağduruz. Yaptığımız masraf işi kurtarmıyor. Elektrik, vergiler üç katlara, beş katlara çıktı. Ama satışımız o oranda düştü. Dükkanı artık çeviremez duruma geldik.

Artık vatandaş; 50 gram, 100 gram kıyma, et istiyorlar. İlikli kemiklerden istiyorlar çorba yapabilmek için. Protein ihtiyacını karşılayabilmek için artık insanlar kemik almaya başladılar, kemik sormaya başladılar.”

Kaynak: ANKA