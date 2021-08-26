Arnavutköy'de iki aile arasında silahlı kavga

İstanbul'da korsan taksicilik yapan iki aile üyeleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Havaya ateş açan polis ekipleri, kavga edenleri dağıtmak için, biber gazı da kullandı.
Çıkan kavgada 3 kardeş Cemalettin D., Sezgin D., Ömer D., ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Çevik Kuvvet sokağın giriş çıkışını kapattı
Kavga sonrasında çevik kuvvet polisleri mahalle giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi aldı ve olayın yaşandığı sokağa giriş çıkışları kapattı. Olay yeri inceleme polislerinin incelemelerinin ardından polis kavga sonrasında olay yerinden kaçan tarafları yakalamak için çalışma başlattı.
Kavga esnasında mahallede kargo dağıtmak için bulunan kargo çalışanı ise kurşunların arasında kaldı. O esnada cep telefonundan kayda giren kargo çalışanı korku dolu anları görüntüledi.
Kaynak: DHA