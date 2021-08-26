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Arnavutköy'de iki aile arasında silahlı kavga

Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

26 Ağustos 2021 18:55

İstanbul Arnavutköy'de korsan taksicilik yaptıkları iddia edilen iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
 
İstanbul'da korsan taksicilik yapan iki aile üyeleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
 
Taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Havaya ateş açan polis ekipleri, kavga edenleri dağıtmak için, biber gazı da kullandı.
 
Çıkan kavgada 3 kardeş Cemalettin D., Sezgin D., Ömer D., ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
 
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevik Kuvvet sokağın giriş çıkışını kapattı

Kavga sonrasında çevik kuvvet polisleri mahalle giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi aldı ve olayın yaşandığı sokağa giriş çıkışları kapattı. Olay yeri inceleme polislerinin incelemelerinin ardından polis kavga sonrasında olay yerinden kaçan tarafları yakalamak için çalışma başlattı.
 
Kavga esnasında mahallede kargo dağıtmak için bulunan kargo çalışanı ise kurşunların arasında kaldı. O esnada cep telefonundan kayda giren kargo çalışanı korku dolu anları görüntüledi.
 
Kaynak: DHA

 

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