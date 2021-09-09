Armağan Çağlayan "Siz bir siyasi partinin görünmeyen genel başkanı gibisiniz" dedi; Başak Demirtaş yanıt verdi

2016 yılından beri Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Armağan Çağlayan’ın "Bir yandan da aslında siz bir siyasi partinin görünmeyen genel başkanı gibisiniz. 'Gör Beni' izleyenleri 'Yayına kim gelsin' sorusu üzerine sizin isminizi çok yazdı. Parti taraftarları sizi başka bir yere konumlamışlar gibi hissediyorum" ifadeleri üzerine “Selahattin’e oy verenler, onu sevenler onu çok merak ediyorlar. Ben bu dönemde, belki elçilik yapıyorum diyebilirim. Normalde, pek görünmeyi sevmezdim ama bu dönemlerde görünür olmak bir sorumluluk oldu. İnsanların, Selahattin’den gelecek bir haberi merak ettiklerini görünce ben de elçilik görevimi yerine getirmeye çalışıyorum” dedi.

Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalı 196Sekiz’de yayımlanan 'Gör Beni' programının konuğu Başak Demirtaş oldu.

"Elçilik görevimi yerine getirmeye çalışıyorum”

Konuğunun, Gör Beni programına çıkması için çok sayıda mesaj aldığını söyleyen Armağan Çağlayan’ın sorularını yanıtlayan Başak Demirtaş, “Selahattin’e oy verenler, onu sevenler onu çok merak ediyorlar. Ben bu dönemde, belki elçilik yapıyorum diyebilirim. Normalde, pek görünmeyi sevmezdim ama bu dönemlerde görünür olmak bir sorumluluk oldu. İnsanların, Selahattin’den gelecek bir haberi merak ettiklerini görünce ben de elçilik görevimi yerine getirmeye çalışıyorum” dedi.

"Sanırım fazla özgürlükçüydüm”

Kendisinin de öğretmen bir annenin çocuğu olduğunu söyleyen Armağan Çağlayan’ın “Zor bir öğretmen misiniz?” şeklindeki sorusunu gülerek, “Çocuklara sormak lazım” diye yanıtlayan Demirtaş, “Zor bir öğretmen olduğumu düşünmüyorum. Bir keresinde küçük kızım Dılda ders verdiğim sınıfa gelmişti ve kendi sınıfıyla karşılaştırınca öğrencilerin rahatlığına çok şaşırmıştı. Sanırım fazla özgürlükçüydüm” şeklinde devam etti.

Daha önce de siyaseti sürekli takip ettiğini ama aktif siyasete ilgi duymadığını söyleyen Başak Demirtaş, bundan sonra aktif siyasete ilgisinin olmayacağını söyledi.

“Selahattin’e aşık olduğumda 16 yaşımdaydım"

Eşiyle tanıştığı günleri anlatan Başak Demirtaş, “Selahattin’e aşık olduğumda 16 yaşımdaydım. Platonik bir aşktı ve duygusu çok güzeldi. Uzaktan uzağa ona bakardım, hayaller kurardım” dedi.

Başak Demirtaş, evlilik hayatıyla ilgili de şunları söyledi:

“Selahattin hep yoğundu. Aktif siyasete girmeden önce İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nde görev aldı. Hep özlenen bir eş ve özlenen bir baba oldu. Selahattin eve geldiğinde her şeyi birlikte yapardık. Pazara, markete birlikte gider, birlikte yemek yapardık. Diyarbakır sokaklarını gezerdik birlikte. Çocuklarla ilgilenirdi. Selahattin bazen evde sadece bir gün kalırdı. Kızımız Dılda küçükken bir keresinde babasına, ‘Baba, bu akşam bizde kalacak mısın’ demişti.”

"Hiçbir zaman pişman olmadım”

Eşi Selahattin Demirtaş’ı sadece bir eş olarak görmediğini söyleyen Başak Demirtaş, “Onu sadece bir eş olarak görsem onun akşamları evde olmasını isterdim. Selahattin, aynı zamanda benim için de mücadele eden bir siyasetçi. O ayırımı yapıyorum ve dolayısıyla zorlanmıyorum. Selahattin normal bir avukat olabilirdi, normal bir aile nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşayabilirdik ama mutlu olamazdık. Yanı başımızda insanlar haksızlığa uğradıkları zaman buna kayıtsız kalamazdık. Ne ben ne de Selahattin. O nedenle hiçbir zaman pişman olmadım” dedi.

"Kutuplaşmanın olmadığı bir ülkede yaşamayı hayal ediyorum”

Armağan Çağlayan’ın, “Gelecekten ne bekliyorsunuz” üzerine Başak Demirtaş, “Güzel, demokratik, barışın olduğu bir Türkiye hayal ediyorum. Kimsenin düşüncelerinden dolayı tutsak olmadığı, haksızlığa ve hukuksuzluğa uğramadığı, kadınların özgürce yaşadığı, ayırımcılığa uğramadığı, kimsenin dilinden, dilinden, ırkında dolayı ötekileştirilmediği, kutuplaşmanın olmadığı bir ülkede yaşamayı hayal ediyorum” dedi.

Başak Demirtaş, Edirne’ye taşınmayı düşünüp düşünmediği şeklindeki bir soruyu da, “Bizim orada olmamız Selahattin’i daha fazla görmemizi sağlasaydı hiç düşünmeden” şeklinde yanıtladı.

Başak Demirtaş, kızları Delal ve Dılda ile arkadaş gibi olduklarını belirtip son olarak 'Masumiyet' adlı diziyi birlikte izlediklerini söyledi. Yönetmenliğini Ömür Atay’ın yaptığı dizinin başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır paylaşıyorlar.