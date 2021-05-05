Armağan Çağlayan, taşındığı Ayvalık'ta neden Hülya Avşar'la görüşmediğini açıkladı

Televizyoncu Armağan Çağlayan, Ayvalık'a taşındıktan sonra, yine Ayvalık'ta evi bulunan Hülya Avşar'la hiç görüşmediğini söyleyerek, "Hülya Hanım şimdi kırılmasın bunu duyarsa, ben burada artık başka bir hayat kuracağım diye oraya gittim. Oraya gidip de bildiğim, buradan götürdüğüm insanlarla arkadaşlık etmek çok da istemiyorum açıkçası" diye konuştu

Televizyoncu Armağan Çağlayan, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlarken, taşındığı Ayvalık'taki günlerini anlattı. Ayvalık'a taşınmasının ardından, yine Ayvalık'ta evi bulanan Hülya Avşar ile neden görüşmediğini anlatan Çağlayan şunları söyledi:

"Keyif almasam bu işi yapmam, ama sıkıldın mı diyorsan, sıkıldım. Ben Ayvalık'a gitti yeni bir hayat kurmak için. Hülya Avşar da Ayvalık'ta. Bugüne kadar hiç görüşmedik Hülya Hanım'la. Biz kaç yıl beraber Hülya Avşar Show yaptık. Hiç karşılaşmadık bugüne kadar. Hülya Hanım şimdi kırılmasın bunu duyarsa, ben burada artık başka bir hayat kuracağım diye oraya gittim. Oraya gidip de bildiğim, buradan götürdüğüm insanlarla arkadaşlık etmek çok da istemiyorum açıkçası. Hülya Hanım'ın kendisiyle bir ilgisi yok, kendisini çok severim. Oraya gideli 3-4 yıl oldu, şimdi artık tabii ki görüşebilirim."