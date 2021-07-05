Arkadaşının uyarısını dinlemedi, kaza geliyorum dedi: Üst geçidi kullanmayan kadına otomobil çarptı

İstanbul Büyükçekmece’de üst geçit yerine otoyoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan hemşireye otomobil çarptı. Kaza, üst geçidi kullanmayan 2 hemşireyi şaka amacıyla kayda alan arkadaşları tarafından çekilen görüntülere yansıdı.

İddiaya göre, bir hastanede çalışan 3 hemşire arkadaş mesai bitiminde kaldıkları lojmana dönmek istediler. Bu sırada isimleri öğrenilemeyen iki hemşire yolun karşısına geçmek istedi. Diğer arkadaşları ise defalarca üst geçidi kullanmaları için ısrar etti. Ancak söz dinlemeyen iki hemşire araç yoğunluğunun yüksek olduğu yolda canlarını riske atarak geçmeye çalıştılar. Hemen 50 metre ilerideki üst geçidi kullanmayıp yola atlayan iki hemşireden biri tam karşıya geçtiği sırada bir arabanın çarpmasıyla ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Durumu ağır olan hemşire hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı.