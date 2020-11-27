Arjantin yasta; binlerce kişi Maradona’ya veda için Başkanlık Sarayında

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona son yolculuğuna uğurlanırken, binlerce kişi efsanevi futbolcuya son kez veda etmek Başkanlık Sarayına akın etti.

Maradona’ya veda etmek isteyen binlerce kişi Arjantin Devlet Başkanlığının icra konağı olan Casa Rosada önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Koronavirüs salgını nedeniyle içeri tek tek alınan Maradona’nın sevenleri, Maradona’nın tabutunun üzerine çiçekler attı. Arjantinli futbolcunun hayranları gözyaşlarına hakim olamazken, bazı ziyaretçiler efsanevi futbolcuya ıslıklar ve alkışlarla veda etti.