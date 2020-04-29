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Arjantin'de 'kurtarma operasyonu' bekleyen gençlerden yardım çağrısı: 'Bizler de ülkemize, ailelerimize dönmek istiyoruz'

29 Nisan 2020 12:40

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan Türkiyeliler Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı operasyonlarla ülkeye getirilirken Arjantin'de bulunan Türkiyeliler ülkelerine dönebilmek için bakanlık tarafından adım atılmasını istedi.

Kurtarma operasyonların yapıldığı 59 ülke arasında Güney Amerika ülkelerinin bulunmadığını belirten Rana, Gözde ve Kaan adında üç genç çektikleri video ile sosyal medyadan çağrı yaptı.

Üç genç çektikleri video şunlarını söyledi:

"Biz Arjantin' de kurtarma uçușu bekleyen onlarca Türk'ten sadece üçüyüz. Ülkemizin Türk Hava Yolları ile birlikte 25 bin vatandașı kurtarma operasyonuna maalesef ki Arjantin dahil değil. Hatta hiçbir Güney Amerika ülkesi yok.

Bizler de ülkemize , ailelerimize dönmek istiyoruz. Dünyanın etkisinde bulunduğu pandemide başka ülkelerin kurallarına tabi olmak, içine giremediğimiz sağlık sistemine güvenmek istemiyoruz.

Sesimizin duyulmasını, bizlerin ve bizim gibi bașka ülkelerde mahsur kalanların, Türkiye'ye geri getirilmesi için çalıșmaların yapılmasını istiyoruz."

Bakanlıktan yapılan açıklamada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla yurt dışında yaşayanlar için operasyon başlatıldığı açıklanmıştı. 

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