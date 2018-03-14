Arda Turan Afrin'deki askerler için kan verdi

Arda Turan ve Galatasaray Eski Yöneticisi Emir Sarıgül, Türk Kızılay'ı ve Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği kampanyada Afrin'deki askerler için kan bağışında bulundu. Altınbaş Üniversitesinde düzenlenen etkinliğe, Arda Turan, Emir Sarıgül, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş katıldı. Yapılan açıklamaların ardından Arda Turan, Afrin'deki askerler için kan bağışında bulundu. Elinden geldiği kadar destek vermeye çalıştığını ifade eden Arda Turan, "Askerlerimizin yaptıklarının yanında bizim yaptıklarımız hiçbir şey. Altınbaş Üniversitesi'ne, rektörümüze ve Ali Ağabey'e (Altınbaş) teşekkür ediyorum. Öğrenci kulübüne de bu güzel duyarlılıkları için teşekkür ederim. Kızılay'a, elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalıştık ve destek verdik. Ordumuz çok şanlı bir mücadele veriyor. Askerlerimiz orada. Biz de onlara dualarımızla, elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi. Bu konuda herkesin gösterdiği duyarlılığı göstermeye çalıştığına değinen Turan, "Ekstra bir duyarlılık yok. Burada hepimizin gösterdiği duyarlılığı bende göstermeye çalışıyorum. Onların yaptıklarının yanında bizim yaptığımız hiçbir şey. Onlar için dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. İnşallah en kısa zamanda başarılı bir şekilde operasyonu bitirip, yurdumuza dönerler" diye konuştu.