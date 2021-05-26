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Araştırmacı Uslu: Sedat Peker'in açıklamaları Ankara siyasetinde bir etki yaratmayacak ama seçmen nezdinde etkiyi çoktan yarattı

"Şeçmen nezdinde devlet-mafya-siyaset- üçgenine dair şüpheler biraz daha pekişmiştir"

26 Mayıs 2021 21:05

Siyasal iletişimci ve araştırmacı İbrahim Uslu, "Sedat Peker'in açıklamaları Ankara siyasetinde bir etki yaratmayacak ama seçmen üzerinde çok etki yarattı" dedi. 

Yol TV Ana Haber'de Rojda Aslan'a konuşan Uslu, organize suç örgütü lideri Peker'in videolarına devam etmek ya da uzlaşmak gibi iki seçeneği olduğuna dikkat çekti. 

Peker'in 'konuşmaya devam edeceğini' düşündüğünü ifade eden Uslu, "Ben bunun Ankara siyaseti açısından artık çok fazla etki yaratacağını düşünmüyorum. Erdoğan'ın açıklamaları bunu net şekilde gösterdi ancak seçmenlerde yaratacağı etkiyi çoktan yarattığını düşünüyorum. İnsanların bu videoları merakla beklemesini düşünecek olursanız seçmen nezdinde devlet-mafya-siyaset- üçgenine dair şüpheler biraz daha pekişmiştir" diye konuştu. 

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