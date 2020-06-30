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Aras Nehri’nde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

30 Haziran 2020 11:36

Kars’ın Kağızman ilçesinden geçen Aras Nehri’ne serinlemek için giren ve daha sonra gözlerden kaybolan 16 yaşındaki Azat Şafak’ın cansız bedeni Artvin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ‘Kurbağa adamlar’ tarafından bulunarak karaya çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince önceki gün başlatılan çalışmalar bugünde Artvin İl Emniyet Müdürlüğü’nden gelen ‘Kurbağa adamlar’ katımlıyla devam etti. Kurbağa adamlar başlattığı çalışmayla Azat Şafak’ın cansız bedenine ulaştı. Daha sonra karaya çıkarılan Azat Şafak’ın cansız bedeni ambulansa konularak Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Aras Nehri’nde boğularak hayatını kaybeden Azat Şafak’ın yakınları Şafak’ın sudan çıkarılan cesedini görünce gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizleri geçiren çocuğun yakınları jandarma ekipleri sakinleştirdi.

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