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Arakanlı Müslümanlar: Bizi katlediyorlar!

29 Ağustos 2017 12:49

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan'daki çatışmaların yeniden alevlenmesi üzerine, binlerce kişi kaçarak Bangladeş sınırına yığıldı. Ara bölgede sıkışıp kalan Arakanlı Müslümanlar, işkenceye uğradıklarını, gençlerin Myanmar ordusu tarafından öldürüldüğünü söylüyor. Myanmar ordusu ise bölgedeki silahlı militanlara yönelik operasyon yaptığını iddia ediyor. Cuma'dan bu yana Arakan'da 100'den fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Arakan'da 1 milyondan fazla Rohingyalı Müslüman yaşıyor. Nüfusun çoğunluğunun Budist olduğu Myanmar'daki Müslümanlar, vatandaşlık da dahil olmak üzere birçok temel hakka sahip değil.

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Arakanlı Müslümanlar: Bizi katlediyorlar!

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