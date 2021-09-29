'Araçlar duracak mı?' diye video çekiyorlardı; yaya geçidinde yol veren araca arkadan otobüs çarptı

Medya Ankara'da yer alan videoda muhabir yaya geçidinde araçların kendilerine yol verip verip vermeyeceğini kaydederken kendilerine yol veren araca arkadan gelen otobüs çarptı. Mart ayında yayınlanan video sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yaya geçidinde araçların farkındalığını test etmek isteyen Medya Ankara araçların kendilerine yol verip verip vermeyeceğini kaydetti. O anlarda kendilerine yol veren araca arkadan gelen otobüs çarptı. Mart ayında yayınlanan video sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyada kullanıcılar 'Bir medeniyet denemesi daha hüsranla sonuçlandı' şeklinde yorumlar yaptılar.