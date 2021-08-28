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Aracının sele kapıldığını gören kadın, gözyaşlarına boğuldu

Kastamonu'da 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı

28 Ağustos 2021 14:47

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşanan sel felaketinde, aracının sel sulara kapılarak sürüklendiğini gören kadın, gözyaşlarına boğuldu.

Kastamonu'da 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun ilçelerinden birisi olan İnebolu'ya bağlı Güneşli köyü Hızaryanı Mahallesi'nde bir aracın sele kapılma anının cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

Sel sularına kapılan aracını görüntüleyen bir kadın, gözyaşlarına boğuldu. 

 

Kastamonu'nun İnebolu ilçesisel felaketisela kapılan araç

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