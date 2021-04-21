Aracının kopan tamponunu rakibine fırlatan karting sürücüsüne 15 yıl men cezası

Geçen yıl İtalya'daki Dünya Karting Şampiyonası finali, otomobil sporlarında bugüne kadar görülmemiş bir olaya sahne olmuştu. Luca Corberi, yarış dışı kalınca sinirlerine hakim olamamış ve aracının kopan tamponunu rakibine fırlatmıştı.

Hareketiyle birçok yarışçının hayatını tehlikeye atan Corberi'nin cezası belli oldu. Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) Uluslararası Mahkemesi, geçen ay bir duruşma gerçekleştirdi ve Corberi'nin 15 yıl boyunca yarışlardan men edilmesine karar verildi.

23 yaşındaki sporcu savunmasında olayı "öfke haliyle" gerçekleştiğini söyledi. Corberi, olayın ardından bir daha yarışlara geri dönmeyeceğini açıklamıştı.