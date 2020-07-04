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Aracının daha fazla kilometre yapmasını istemeyen damat, gelini almaya çekici ile gitti

04 Temmuz 2020 10:19

Karabük'te dünya evine giren motor ustası, kendi yaptığı klasik otomobili daha fazla kilometre yapmasın diye çekiciye yüklediği otomobille gelin almaya gitti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tamirhanesi bulunan Emrecan Ergün, Begüm Ergün ile dünya evine girdi. Çift, gelin arabasının klasik bir araç olmasını kararlaştırdı. Bunun için motor ustası damadın kendisinin sıfırdan topladığı 1976 model Murat 124'ü gelin arabası yaptı. 60 bin kilometredeki otomobilini süsleyerek gelini almak için yola çıkan damat, klasik otomobilinin çok yıpranmaması için çekici çağırdı. Çekiciyi de süsleyen damat, klasik otomobilini çekiciye yükleyerek gitti. Gelinle birlikte çekicinin üzerindeki klasik otomobile binen Ergün, düğün salonuna geldiğinde şaşkınlıkla karşılandı.

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