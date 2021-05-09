Aracını birçok kez bozduğunu söyledi, tepkisini yola penisler çizerek gösterdi

Yeni Zelanda’nın Auckland sokaklarında tepki için penisler çizen bir kişi, yol güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle hapis cezası almakla karşı karşıya kaldı.

abdpost.com’un New Zealand Herald gazetesinden aktardığı habere göre, kendisini bir yol güvenliği kampanyacısı olarak nitelendiren Geoff Upson, çukurlu sokaklarda yaklaşık 100’den fazla penis çizmesi ülke gündemine oturdu.

Yola fosforlu boya ile penis çizeni gören sürücüler durumu polise ihbar etti.

Yetkililer, çizimlerin güvenlik riskine ve diğer sürücüler için dikkat dağılmasına neden olduğunu söyledi. Bunun savcılık soruşturması ardından hapis cezasıyla cezalandırılabileceği aktarıldı.

30 yaşındaki Upson Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, “Dışarı çıkıp yolu düzeltirlerse, çizimlerim kalkacak” dedi.

Yeşil ve pembe neon penis çizimlerin nedenini anlatan Upson şöyle devam etti:

“Auckland aracım defalarca bu çukurlardan dolayı arıza yaptı. Çekiciyle uğraşmaktan daha eğlenceli bu çizimler. Ben ressam değildim ama gidip ressamdan ders aldım. Çizgilerim 1-2 metre büyüklüğünde, yolu yaparlarsa bu çizimler tamamen silinecek. Sadece yetkililerin dikkatini çekmek için değil aynı zamanda sürücülerin bu çukurlara girmesini engellemek için bir uyarı çizimi oldu.”