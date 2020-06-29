Aracından 37 yolcu çıkan midibüs şoföründen polise: Siz saymayı bilmiyorsunuz

İstanbul'da yapılan denetimlerde yeni tip Koronavirüs salgını önlemlerini hiçe sayarak 14 yerine 37 yolcu taşıdığı tespit edilen minübüs şoförü polise "Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz" dedi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bu sabah erken saatlerde ilçe genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim başlattı. Sürücülerin birbirleri ile haberleşerek denetim noktasını arkadaşlarına bildirmelerinin önüne geçmek amacıyla mobil ekiplerle yapılan denetimler sırasında sürücülerin trafik kurallarının yanı sıra Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uymadığı görüldü. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde önü kesilerek durdurulan iki minibüs ve iki midibüsten fazla yolcu çıktı.

"Siz saymayı bilmiyorsunuz"

Polis ekiplerinin durdurduğu bir minibüste 14 yerine 37 yolcu olduğu belirlendi. Polis memurunun, "Bu kadar kişiyi almaman gerekir" hatırlatması üzerine minibüs sürücüsü, "Fazla yolcu almadım, zorla bindiler. Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz. Araçta 37 değil 24 kişi var" iddiasında bulundu.