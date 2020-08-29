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Aracında altın dolu poşet bulan vatandaş: Kahraman ilan edenler de var, keriz diyenler de var

"Kahraman ilan edenler de var, keriz diyenler de var"

29 Ağustos 2020 14:35

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Taner Çakırer isimli vatandaş, 10 gün önce aracında bulduğu poşetin içinde çıkan 51 adet Cumhuriyet altının sahibini arıyor. Vatandaş 10 gün boyunca sahibini bulamadığı altınları polis ekiplerine teslim etti.

Yaşanan olayı anlatan Taner Çakırer, "160 bin TL değerinde olduğunu söylediler. Biz zaten Kocaeli’de örnek bir derneğiz. Yardımsever insanlarız. Allah da bizim boğazımızdan haram lokma geçmesini nasip etmesin. Kahraman ilan edenler de var, keriz diyenler de var. 

 

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