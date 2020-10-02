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Aracın köpeği ezdiği anlar kamerada

02 Ekim 2020 18:06

Sarıyer Zekeriyaköy'de site içerisinde yerde yatan köpeğin üzerinden geçen sürücünün sahip çıkmaması tepki çekti. Köpeğe çarpma anı güvenlik kamerasına yansırken, site sakinleri sürücü hakkında toplu olarak suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Olay geçtiğimiz Salı günü saat 16.40 sularında Sarıyer Zekeriyaköy’deki bir site içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde seyir halinde olan Emircan E., idaresindeki araç, yerde yatan köpeği ezerek üzerinden geçti. Ezilen köpek yaralı olarak kurtularak aracın altından çıkarken, sürücü ise ileride durdu. Site sakinlerinin baktığı köpek ezilerek ağır yaralandı. İddiaya göre sürücünün ezdiği köpeğe sahip çıkmaması nedeniyle, site sakinleri olay yerine gelerek tepki gösterdi. Ağır yaralanan hayvan, sitedekiler tarafından hayvan kliniğine götürülerek, ameliyata alındı.

Sitede oturanlar, Emircan E’nin çarptığı köpeğe sahip çıkmadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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