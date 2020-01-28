Aracın hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki atlara çarptı; 3 at öldü

İstanbul’da yol kenarında bulunan 3 at, otomobilin çarpması sonucu öldü. Atlardan biri çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camından içeri girdi. Araç sürücüsü ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Silivri ilçesi E-5 kara yolu Kumburgaz - Büyükçekmece istikametinde yaşanan kazada, Fikrettin Mermer yönetimindeki 34 EH 9625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan 3 ata çarpı.

Çarpmanın şiddeti ile savrulan atlar olay yerinde öldü. Atlardan biri ise aracın ön camını kırarak içeri girdi. Araç sürüsü Fikrettin Mermer kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Araçta ise maddi hasar oluştu. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler, ölen atlar ile aracı olay yerinden kaldırdı. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı. Trafik akışı, atların ve aracın kaldırılması ile normale döndü.